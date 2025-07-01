День ветеранов боевых действий отметили в Брянске

День ветеранов боевых действий отметили у мемориала «Круговая оборона» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

День ветеранов боевых действий отметили у мемориала «Круговая оборона» в Брянске. У памятника собрались руководители области и города, ветераны, юнармейцы и семьи военнослужащих. К бюстам героев-десантников и к мемориалу собравшиеся возложили цветы.

«Мы склоняем головы в память о тех, кто до последнего вздоха и удара сердца остались верны воинской присяге и боевым товарищам. Их имена останутся в нашей памяти, наших сердцах. Ветераны достойно вынесли суровые испытания, проявили безмерную отвагу и силу духа.», — отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших героях.