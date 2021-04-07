Депутаты облдумы без масок оценили качество ремонта дорог в Брянске

Парламентарии проинспектировали ход ремонта на улицах Речной и Литейной.

Рабочая группа Брянской областной Думы под руководством председателя профильного комитета Александра Башлакова проинспектировала ход гарантийных ремонтных работ на дорогах Брянска.

Всего в Брянске 188 дорог с пятилетней гарантией. Недостатки выявлены на 70 из них.

6 апреля члены рабочей группы, большинство из которых отправились в рейд без медицинских масок, побывали на улице Речной. Подрядчик применяет здесь технологию фрезерования с последующей укладкой горячего асфальта.

Затем члены рабочей группы переехали на улицу Литейную, осмотрели разворотные кольца рядом с Первомайским и Литейным мостами в Бежицком районе.

Как сообщает облдума, визуальным контролем депутаты не ограничились. Они потребовали от подрядчика «изначально делать дороги такого качества, чтобы не приходилось ежегодно проводить гарантийные ремонты».

«По окончании всех работ специалисты технадзора осмотрят отремонтированные участки и проверят его качество. В случае выявления недостатков или нарушений информация будет направлена в городскую администрацию и соответствующие ведомства. И мы свой депутатский контроль с этих объектов снимать не будем», – заявил Александр Башлаков по результатам инспектирования.

Напомним, гарантийный ремонт дорог в Брянске обещают завершить к 1 мая.