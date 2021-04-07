Депутаты облдумы без масок оценили качество ремонта дорог в Брянске

Парламентарии проинспектировали ход ремонта на улицах Речной и Литейной.
Рабочая группа Брянской областной Думы под руководством председателя профильного комитета Александра Башлакова проинспектировала ход гарантийных ремонтных работ на дорогах Брянска.
Всего в Брянске 188 дорог с пятилетней гарантией. Недостатки выявлены на 70 из них.
6 апреля члены рабочей группы, большинство из которых отправились в рейд без медицинских масок, побывали на улице Речной. Подрядчик применяет здесь технологию фрезерования с последующей укладкой горячего асфальта.
Затем члены рабочей группы переехали на улицу Литейную, осмотрели разворотные кольца рядом с Первомайским и Литейным мостами в Бежицком районе.
Как сообщает облдума, визуальным контролем депутаты не ограничились. Они потребовали от подрядчика «изначально делать дороги такого качества, чтобы не приходилось ежегодно проводить гарантийные ремонты».
«По окончании всех работ специалисты технадзора осмотрят отремонтированные участки и проверят его качество. В случае выявления недостатков или нарушений информация будет направлена в городскую администрацию и соответствующие ведомства. И мы свой депутатский контроль с этих объектов снимать не будем», – заявил Александр Башлаков по результатам инспектирования.
Напомним, гарантийный ремонт дорог в Брянске обещают завершить к 1 мая.
07.04.2021 13:59
За особые заслуги
В администрации региона состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ. От имени Президента Владимира Путина ордена, медали, почётные знаки и благодарности смолянам передал губернатор Алексей Островский. В числе отличившихся – педагоги, медики, работники промышленных предприятий и активисты. Как отметил глава региона, каждый из награждённых является примером в работе и жизни как для коллег, так и
07.04.2021 13:55
Вернуться к активной жизни
В Смоленской области сокращается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Улучшение эпидобстановки позволяет медучреждениям, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, возвращаться к привычному режиму работу. С марта, напомним, вновь начал принимать беременных роддом на улице Кирова в Смоленске. А с 1 апреля возобновила свою профильную деятельность больница медицинской реабилитации на улице Шевченко
07.04.2021 13:52
В одну смену. Школу в Вяземском районе ждут большие перемены
Средняя школа №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме преобразится. К ней пристроят новый корпус, а благодаря содействию губернатора Алексея Островского в этом году капитально отремонтируют кровлю основного здания. С лифтом и котельной На днях глава региона побывал с рабочим визитом в Вяземском районе, в ходе которого посетил среднюю школу №4. В 2021-2022
06.04.2021 14:26
На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными
С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.
06.04.2021 11:15
В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных
Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так
06.04.2021 10:07
В Смоленске в марте родились шесть двоен
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала о демографической ситуации в городе в марте 2021 года. 146 детей родились в Смоленске. В том числе родились шесть двоен. В ЗАГС Смоленске было зарегистрирована 179 браков и было выдано 270 свидетельств о рождении.