Залатать ямы на дорогах Брянска обещают к 1 мая

«Хватит заделывать дырки из ведра, с помощью лопаты!» – призвал замгубернатора Сергей Тимошенко.
Восстановительные работы на дорогах Брянска завершатся к 1 мая.
Как сообщает Правительство Брянской области, подрядчики приступили к гарантийному ремонту во всех районах Брянска.
По словам замгубернатора Сергея Тимошенко, сейчас главная задача – «отойти от ямочного ремонта и перейти к качественным восстановительным работам дорожной сети».
«Мы видим, как должны осуществляться ремонтные работы. Подключились сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают необходимую безопасность, регулируют движения на участках, где идет ремонт. Все подрядные организации должны на своих участках вести работу в рамках гарантийного ремонта. С сегодняшнего дня мы запускаем эту масштабную работу. Запустили два асфальтных завода, материалы необходимые есть. И, ключевое, мы должны уйти от ямочного ремонта. Хватит заделывать дырки из ведра, с помощью лопаты!» – заявил Тимошенко.
Он также сообщил, что работы должны вестись в соответствии с технологической картой: «Нужна дополнительная фрезеровка — используйте, ресурсы для этого есть! Подрядчики не должны доводить до гарантийных обязательств, а обязаны на протяжении всего периода именно содержать свои дороги! Зачем эти издержки с выездными комиссиями, зачем доводить дело до судов? Подрядчик должен сам внимательно следить за участками, где был ремонт и при необходимости провести заблаговременно восстановительные работы».
В правительстве подрядчиков призвали оперативно информировать водителей о планируемых работах, продумывать объездные пути и варианты ремонта дорог в ночное время, привлекать технадзор.
Руководители 14 подрядных организаций на выездном совещании с участием чиновников пообещали содержать дороги в надлежащем состоянии.
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