Дерево оборвало провода на улице Калинина в Брянске

Из-за упавшего на провода деревья на улице Калинина в Брянске встали троллейбусы. Об этом сообщили в городской администрации.

На контактную сеть в районе дома №215 по улице Калинина в районе памятника артиллеристам в областном центре упало дерево. Движение на этом участке дороги затруднено. Сотрудники экстренных оперативных служб «Брянскэлектро», троллейбусного управления и городские спасатели прибыли на место и устраняют последствия ЧП.