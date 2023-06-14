Дерево оборвало провода на улице Калинина в Брянске
Из-за упавшего на провода деревья на улице Калинина в Брянске встали троллейбусы. Об этом сообщили в городской администрации.
На контактную сеть в районе дома №215 по улице Калинина в районе памятника артиллеристам в областном центре упало дерево. Движение на этом участке дороги затруднено. Сотрудники экстренных оперативных служб «Брянскэлектро», троллейбусного управления и городские спасатели прибыли на место и устраняют последствия ЧП.
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