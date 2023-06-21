Дерево перегородило вход в подъезд многоэтажки в Брянске

Упавшее дерево перегородило вход в подъезд многоэтажки на улице Крахмалёва в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В единую диспетчерскую службу города Брянска очевидцы сообщили об упавшем дереве во дворе дома №17 по улице Крахмалёва. Оно рухнуло на автомобиль, а также перегородило вход в подъезд многоэтажки.

Прибывшие на выезд специалисты распилили аварийное дерево и освободили «из плена» машину и жильцов дома.