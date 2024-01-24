Десять брянских школьников вошли в ряды «Юнармии»

Десять ребят из двух школ Брянска пополнили ряды движения «Юнармии». Об этом сообщили в городской администрации.

В сквере Морозова в областном центре торжественно открыли Всероссийский месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы. В церемонии участвовали депутаты, военнослужащие, ветераны, общественники, работники ДОСААФ России, юнармейцы и школьники.

«Участие в месячнике оборонно-массовой работы и патриотического воспитания — знак нашего глубокого неравнодушия и почтения к памяти о ратных подвигах наших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов», — подчеркнула глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

На мероприятии в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили десять учеников школ №67 и 43 областного центра.

Митинг закончился автопробегом. Сотрудники Бежицкого отделения ДОСААФ России проехали от сквера Морозова до воинского мемориала по улице Почтовой. Там они возложили цветы к подножию памятника.