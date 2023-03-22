Десять участков ушли под воду на Брянщине

Десять приусадебных участков и грунтовая дорога ушли под воду в Брянской области. О развитии паводкоопасной обстановки рассказали в региональном МЧС.
Уровень воды превысил уровень пойменных значений на реке Болва в городе Брянске и реке Судость в посёлке Погар. Показатели выше поймы на 44 см и 55 см соответственно.
На вчерашний день затоплены два приусадебных участка на улице Речная в Володарском районе Брянска и восемь – на улицах. Пионерская и Советская в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. Также под вожу ушёл участок грунтовой дороги к посёлку Католино Мглинского района.
На ближайшие сутки специалисты прогнозируют частичное затопление ещё четырёх приусадебных участков в Бежицком районе областного центра на улицах Ново-Совестская и Черниговская, а также 14 садовых участков в СНТ «Двуречье» и «Десна-2». Кроме того, вода придет на улицы Озёрная и Вокзальная в городе Трубчевск.
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