Десять улиц ремонтируют в Володарском районе Брянска

2026, 22 сентября 13:40

Десять улиц ремонтируют в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе города Брянска идёт капитальный ремонт десяти улиц. Они находятся в разной степени готовности.

На улице Вяземского за два месяца подрядчик убрал верхний слой асфальта и построил тротуар. Для безопасности пешеходов на дороге уложат две искусственных неровности, а околок дома №2 появится нерегулируемый переход. Около магазина «Пятерочка» построят парковку. Работы подрядчик планирует завершить до конца октября.

На улице Чернышевского специалисты обновляют 800 метров дороги от пересечения с улицами Тельмана и Рылеева.Рабочие уже сняли верхний слой асфальта . Они приступили к ремонту и строительству тротуаров. На пешеходных переходах появятся дополнительные фонари. Ремонт улицы Чернышевского завершится в будущем году.

Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».