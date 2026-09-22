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ЖКХ

Десять улиц ремонтируют в Володарском районе Брянска

2026, 22 сентября 13:40
Десять улиц ремонтируют в Володарском районе Брянска
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Десять улиц ремонтируют в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Володарском районе города Брянска идёт капитальный ремонт десяти улиц. Они находятся в разной степени готовности. 

На улице Вяземского за два месяца подрядчик убрал верхний слой асфальта и построил тротуар. Для безопасности пешеходов на дороге уложат две искусственных неровности, а околок дома №2 появится нерегулируемый переход. Около магазина «Пятерочка» построят парковку. Работы подрядчик планирует завершить до конца октября.

На улице Чернышевского специалисты обновляют 800 метров дороги от пересечения с улицами Тельмана и Рылеева.Рабочие уже сняли верхний слой асфальта . Они приступили к ремонту и строительству тротуаров. На пешеходных переходах появятся дополнительные фонари. Ремонт улицы Чернышевского завершится в будущем году.

Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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