Детей погибших военнослужащих поздравили с Новым годом в Брянске
Детей погибших военнослужащих поздравили с Новым годом в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянском драматическом театре прошла премьера новогоднего представления по мотивом сказки «Снежная королева». На показ пригласили детей, чьи отцы погибли на спецоперации.
Перед началом представления глава Брянской городской администрации Александр Макаров и глава города Марина Дбар поздравили семьи героев с наступающим праздником. Детям вручили сладкие подарки и большие мягкие игрушки.