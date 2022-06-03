Дети из ДНР и ЛНР бесплатно отдохнут в брянских летних лагерях

Финансирование взял на себя областной бюджет.

Дети из Донецкой, Луганской народных республик бесплатно отдохнут в брянским лагерях этим летом.

На первую смену в лагеря «Искорка» и «Лесной» уже заехал 21 ребенок из ДНР И ЛНР. Путевки для них выделили бесплатно.

Финансирование отдыха детей, прибывших в Брянскую область с Украины, взял на себя областной бюджет.