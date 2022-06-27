Дети облюбовали для купаний фонтан на площади Партизан в Брянске

По словам специалистов, жара способствует размножению микроорганизмов в воде.

Фонтан на площади Партизан в Советском районе Брянска с наступлением жары привлекает все больше желающих искупаться – как правило, детей.

«Сегодня целый пляж на площади Партизан, аж самому захотелось лежак принести и купаться», – рассказал в соцсетях житель Брянска.

При этом, отметили в Роспотребнадзоре, купание в фонтане может быть небезопасно. В отличие от бассейнов, воду в фонтане не обеззараживают, а жара способствует размножению микроорганизмов. Это может привести к простуде, конъюнктивиту, кишечной и респираторной инфекции.