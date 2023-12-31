Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске

Дети-сироты получили ключи от 23-х квартир в новом доме в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии Брянска прошла церемония вручения ключей от новых квартир. Их получили дети-сироты. 23 новые квартиры расположены в 16-этажке по улице Строкина, 8. Его построили в развивающемся микрорайоне специалисты Республики Беларусь в рамках инвестиционного проекта.

«Позиция Президента России — обеспечить детей-сирот жильем в кратчайшее время. Позиция губернатора — сделать все возможное на территории Брянской области, чтобы вы получили квартиры. Искренне желаю, чтобы, обретя дом, вы обзавелись семьями. У кого есть уже семья — обзавелись детьми. Воспитывайте достойных граждан Российской Федерации. Для этого у вас есть все условия. Желаю вам счастья, благополучия и достатка. С Новым Годом!» — сказал глава администрации Александр Макаров.

В 2023 году брянские дети-сироты получили 63 квартиры.