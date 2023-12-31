Город32

Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске

2023, 31 декабря 12:36 Общество
Дети-сироты получили ключи от квартир в Брянске
Источник фото

Дети-сироты получили ключи от 23-х квартир в новом доме в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

 

В мэрии Брянска прошла церемония вручения ключей от новых квартир. Их получили дети-сироты. 23 новые квартиры расположены в 16-этажке по улице Строкина, 8. Его построили в развивающемся микрорайоне специалисты Республики Беларусь в рамках инвестиционного проекта.

«Позиция Президента России — обеспечить детей-сирот жильем в кратчайшее время. Позиция губернатора — сделать все возможное на территории Брянской области, чтобы вы получили квартиры. Искренне желаю, чтобы, обретя дом, вы обзавелись семьями. У кого есть уже семья — обзавелись детьми. Воспитывайте достойных граждан Российской Федерации. Для этого у вас есть все условия. Желаю вам счастья, благополучия и достатка. С Новым Годом!» — сказал глава администрации Александр Макаров.

В 2023 году брянские дети-сироты получили 63 квартиры.

 

Читайте также
В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»
31 декабря 12:55
В Брянске вручили подарки с «Ёлки желаний»
В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу
29 декабря 16:32
В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу
Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники
29 декабря 15:29
Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники
Вице-мэр Брянска подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего
29 декабря 10:00
Вице-мэр Брянска подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего

Новости регионов

27.12.2023 17:16
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое

Актуальные темы

Общество
В школах и детсадах Брянска сменят охранников
Происшествия
Девять единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня
Происшествия
Десять беспилотников сбили над Брянщиной за восемь часов
Общество
28 машин получили брянские подразделения Росгвардии
Общество
Дед Мороз поздравил детей Володарского района Брянска

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink
Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.