Дети ветеранов СВО посетили занятие по минно-взрывному делу

Дети ветеранов спецоперации побывали в институте повышения квалификации МВД России и посетили занятие по минно-взрывному делу. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для детей из семей ветеранов спецоперации экскурсию в институт повышения квалификации сотрудников МВД России. Ребята узнали об истории учебного заведения, а также специфике работы правоохранителей.

Инструкторы показали детям оружие и приемы борьбы. Также школьники посетили занятие по минно-взрывному делу. Специалисты рассказали им о видах взрывчатых веществ и методах обезвреживания.

Впечатлениями об экскурсии ребята поделились с организаторами за чаем со сладостями.