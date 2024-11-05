Детский омбудсмен подписала соглашение с полицией и благотворительным фондом

Детский омбудсмен заключила с полицией и благотворительным фондом допсоглашение о социальной адаптации детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уполномоченный по правам ребёнка Брянской области, региональное УМВД России и благотворительный фонд «Мирослава Брянск» подписали дополнительное соглашение социальной адаптации детей в трудной жизненной ситуации.

Так, Фонд организует работу в пяти направлениях. Подросткам помогают устроиться на работу, оказывают психологическую поддержку и сотрудничество с наставником. Также для детей организуют спортивные и досуговые мероприятия.

Комплексная работа с детьми полицейские и омбудсмен будут проводить на территории фонда на улице Литейная, 15 в Брянске. А в будущем году планируют открыть на площадке фонда подростковое пространство «Якорь»