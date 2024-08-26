Детский омбудсмен России посетила брянский пункт временного размещения

Детский омбудсмен России Татьяна Москалькова посетила брянский пункт временного размещения жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшие выходные пункт временного размещения жителей Курской области в Белых Берегах посетили губернатор региона Александр Богомаз и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. В Белобережском детском санатории живут 32 человека, из которых девять – дети.

Омбудсмен проверила условия размещения и питания прибывших из соседнего региона людей. Также она обсудила вопросы получения социальной поддержки и обучения детей в школах. Татьяна Москалькова вручила детям подарки.