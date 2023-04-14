Детский сад готовят к открытию в Жуковке

Детский сад на 172 места готовят к открытию в Жуковке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Жуковке реконструструируют здание бывшего детского дома. Он был закрыт несколько лет назад. Жители попросили переоборудовать пустующее здание под детский сад.

Рабочие проложили инженерные сети, сделали новую кровлю и освещение, а также обустроили фасад. Территорию благоустроили, установили беседки и игровые площадки. Специалисты также отремонтировали бассейн. Сейчас в здании продолжаются внутренние отделочные работы.

Посещать детский сад смогут 172 ребенка в возрасте от полутора лет.