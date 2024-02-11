Детскую площадку отремонтировали в Брянске

Детскую площадку на Набережной в Брянске отремонтировали за неделю. Об этом сообщили в городской администрации.

Коммунальщики закончили ремонт игровой площадки на Набережной в областном центре. На минувшей неделе рабочие натянули новые вертикальные и горизонтальные сетки, заменили дощечки на мостике. Также специалисты дополнительно подтянули детали крепежа и покрасили часть игровых элементов.

«Дети могли пораниться о поврежденные элементы конструкций. Мы решили этот вопрос, конструкции восстановлены. Теперь на площадке дети могут играть безопасно», – уточнил руководитель Советского района Денис Семёнов.