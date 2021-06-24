Детям без родителей запретили находиться в торговых центрах Брянска

Ограничения действуют до середины июля.

В Брянске несовершеннолетним запретили находиться в торгово-развлекательных центрах, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или других законных представителей.

Соответствующие изменения внесли в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Как сообщили в мэрии, запрет действует до 15 июля.

Родителей просят усилить контроль за детьми и провести беседы о необходимости соблюдения ограничительных мер.