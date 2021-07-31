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Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки

2021, 31 июля 12:03 Общество
Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки
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Выздоровели 249 человек.

Брянский оперштаб обновил статистику на 31 июля. За минувшие сутки медики провели 2248 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 262 жителей региона.

249 брянцев выздоровели. Девять человек скончались.

С начала пандемии от коронавируса умер 801 житель Брянской области и 83 иногородних пациента.

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