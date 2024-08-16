Девять километров трассы ремонтируют в Карачевском районе

Девять километров трассы «Орел-Брянск» — Гощь ремонтируют в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Карачевском районе продолжается капитальный ремонт трассы «Орел-Брянск» — Гощь. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок свыше девяти километров дороги.

Ранее этот участок был щебеночным. Специалимтв обустраивают новое основание дороги и укладывают асфальт. Также на дороге отремонтируют водопропускные трубы и поставят остановки.

Работы должны завершить в этом году.