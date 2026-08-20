Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Маяковского отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 20 августа 12:50
Улицу Маяковского отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Улицу Маяковского отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Маяковского. Подрядчик обновил 3,2 километра дороги.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары и сделали искусственные неровности. Освещают улицу новые светодиодные фонари.

В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На трассе «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» стартовал ремонт
20 августа 08:09
На трассе «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» стартовал ремонт
В пострадавшей при атаке ВСУ многоэтажке в Брянске возобновили подачу газа
19 августа 11:49
В пострадавшей при атаке ВСУ многоэтажке в Брянске возобновили подачу газа
Три человека пострадали в ДТП в Брянске
18 августа 16:47
Три человека пострадали в ДТП в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16197) брянск (7166) ДТП (2842) ГИБДД (2410) прокуратура (2164) уголовное дело (2115) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1711) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1130)