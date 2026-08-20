Улицу Маяковского отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 20 августа 12:50

Улицу Маяковского отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Маяковского. Подрядчик обновил 3,2 километра дороги.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары и сделали искусственные неровности. Освещают улицу новые светодиодные фонари.

В завершении ремонта подрядчик поставил дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».