Девятиклассники Жуковской школы побывали на экскурсии в медцентре

Девятиклассники Жуковской школы поучаствовали в профтуре в медицинский центр. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

По федеральному проекту «Моя карьера с Единой Россией» центр занятости населения Жуковского района организовал профтур для девятиклассников Жуковской средней школы. Ребята побывали в медицинском центре города Жуковки. .

Главная медсестра Елена Молчанова рассказала школьникам об истории возникновения учреждения и роли профессии медика. С экскурсией ребята прошли по этажам здания. Они побывали в специализированных кабинетах и залах, узнали, как ведётся прием пациентов, познакомились с методиками лечения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Ребятам также разрешили попробовать позаниматься на специализированных тренажерах и велодорожках.