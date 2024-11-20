Директор брянского техникума вступил в «БАРС-Брянск»
Директор брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники вступил в «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в соцсетях подразделения.
В рядах добровольческого формирования «БАРС-Брянск» вновь пополнение. В отряд вступил директор Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Афанасьева Сергей Кравченко. Ему 55 лет.
«Человек он в Брянской области очень и очень известный – он воспитал не одно поколение классных специалистов», — отметили в отряде.
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