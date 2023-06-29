Для брянских ветеранов организовали экскурсию и солдатский привал

Для брянских ветеранов в праздничный день организовали экскурсию в «Партизанскую поляну» и солдатский привал. Об этом рассказали в городской администрации.

В День партизан и подпольщиков ветеранов Фокинского района Брянска пригласили экскурсию по мемориальному комплексу «Партизанская поляна». После этого для почетных гостей организовали настоящий солдатский привал с воспоминаниями о годах войны и партизанскими песнями.

Глава районной администрации Александр Гаврилов самым активным представителям Совета ветеранов вручили памятные медали «80 лет освобождения Брянска. 1943-2023».