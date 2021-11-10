Для брянской ГИБДД купили 58 Hyundai Solaris

Новые патрульные машины имеют улучшенные эксплуатационные качества.
9 ноября, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, на площади партизан в Брянске прошло торжественное мероприятие по случаю вручения сотрудникам областного Управления ГИБДД новых служебных автомобилей.
В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» автопарк региональной Госавтоинспекции пополнился 58 новыми Hyundai Solaris. Автомобили имеют улучшенные эксплуатационные качества, что, надеются в областном УМВД, повысит слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка.
«Сегодня перед сотрудниками Госавтоинспекции стоит целый комплекс задач, важнейшие из которых – сохранение жизни и здоровья граждан, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Стремительно растущее количество автотранспорта на дорогах нашей области увеличивает нагрузку на сотрудников ГИБДД, которые, порой рискуя своей жизнью, прилагают все возможные усилия, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них граждан. Основой успешной работы органов внутренних дел является крепкая, современная материально-техническая база», – сообщил начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов.
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