Для клиник Брянщины закупили компьютеры на более чем 0,5 млрд рублей

К 2022 году в системе здравоохранения региона будет создана единая информационная система.

Власти региона полностью оснастили медицинские учреждения Брянщины компьютерами. принтерами и многофункциональными устройствами.

На закупку техники из федерального и областного бюджетов было выделено в общей сложности 518 млн рублей.

Одновременно на Брянщине совершенствуется система диспетчеризации скорой помощи и внедряется выписка электронных рецептов.

К в системе здравоохранения Брянской области планируется создать единый цифровой контур. С 2019 по 2024 годы на эти цели предполагается выделить более 1 млрд рублей.

А уже к 2022 году планируется включить учреждения здравоохранения региона единую информацинную систему. Она упростит получение пациентами рецептов и учет данных и управление обеспечением льготными лекарствами врачам.