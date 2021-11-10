Для Новозыбковской больницы купили томограф за 40 миллионов рублей

Аппарат предназначен для диагностики и лечения инсультов, а также коронавируса.

В Новозыбковской центральной районной больнице установили компьютерный томограф стоимостью 40 миллионов рублей.

Аппарат широкого спектра действия будут использовать для диагностики и лечения инсультов. Его приобрели в рамках программы модернизации первичного звена в здравоохранении Брянской области.

Компьютерный томограф можно использовать и при диагностике коронавирусной инфекции. Раньше таких пациентов отвозили в соседние Клинцы и Унечу. Но в экстренных случаях, когда счет идет на минуты, современная техника поможет спасти пациенту жизнь.