В Дубровской больницы отремонтировали два отделения

В Дубровской больницы отремонтировали хирургическое и терапевтическое отделения. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Дубровской центральной районной больницы завершился капитальный ремонт третьего этажа главного лечебного корпуса. Там расположены хирургическое и терапевтическое отделения.

Специалисты заменили все инженерные коммуникаций и окна, привели в порядок полы, стены и потолки. Рабочие сделали перепланировку некоторых кабинетов по санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в хирургическое отделение установили новый операционный стол и специальные светильники.