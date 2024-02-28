Цифровой рентген установили в Карачевской больнице

Современный цифровой рентген отечественного производства установили в Карачевской больнице. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В рентгенологическом отделении Карачевской районной больницы установили современный комплекс «РЕНЕКС-РЦ». Цифровой рентгеновский аппарат произведён в России. Он имеет меньшую лучевую нагрузку в отличии от старых аппаратов. Поэтому обследования на нём можно проводить даже детей. Цифровой метод обработки изображений делает обследования более информативными. Снимки можно рассмотреть в разных проекциях, увеличить и отправить врачам для дополнительной консультации.

Оборудование уже ввели в эксплуатацию. Его будут использовать, в том числе, для проведения диспансеризации.