Для излечившихся от рака детей организуют полет над Брянском

Дети и их родители смогут взглянуть на город с высоты птичьего полета.

Глава Брянска марина Дбар встретилась с директором благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой.

Ирина Цыганкова рассказала, что в День защиты детей для подопечных фонда, которые проходят лечение в онкоцентре, проведут праздничные мероприятия.

Но есть те, кто справились с болезнью и вошли в ремиссию, – такие ребята нуждаются в положительных эмоциях после сложного и длительного лечения.

Марина Дбар предложила организовать для них полет на самолете над Брянском и экскурсию по аэроклубу.

«Мы подарим детям новые эмоции и яркие впечатления, радость и восторг. Думаю, возможность увидеть наш город с высоты птичьего полета и провести время интересно и с пользой для всей семьи, оценят не только ребята, но и их родители», – сказала Дбар.

Полет организуют в ближайшие выходные.