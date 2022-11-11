Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус
Дополнительный автобусный рейс появится в областном центре для пассажиров поезда из Москвы. Об этом рассказали в городской администрации.
С 12 ноября от остановки «Ж/д вокзал Брянск-I» в сторону микрорайона «Новостройка» будет ходить дополнительный автобус по маршруту №37А. Он будет отправляться только в выходные дни в 23 часа 38 минут. Рейс ввели для удобства пассажиров поезда «Москва — Брянск».
Рейс работает в тестовом режиме 2 месяца. Постоянным он может стать, если будет востребованным у пассажиров.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений