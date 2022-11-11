Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус

Дополнительный автобусный рейс появится в областном центре для пассажиров поезда из Москвы. Об этом рассказали в городской администрации.

С 12 ноября от остановки «Ж/д вокзал Брянск-I» в сторону микрорайона «Новостройка» будет ходить дополнительный автобус по маршруту №37А. Он будет отправляться только в выходные дни в 23 часа 38 минут. Рейс ввели для удобства пассажиров поезда «Москва — Брянск».

Рейс работает в тестовом режиме 2 месяца. Постоянным он может стать, если будет востребованным у пассажиров.