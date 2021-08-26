Для пригородной брянской автоколонны купили семь газовых автобусов

Для областного центра планируют приобрести еще 32 автобуса.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области и нижегородская компания «ГлобалАвто» заключили государственный контракт на поставку семи новых автобусов «ПАЗ 320415-14» (CNG), работающих на метане.

Как сообщает группа «Брянский автобус», транспорт будет использоваться в АО «Брянская автоколонна № 1403».

автобус вмещает 59 человек, для сидения предусмотрено 23 места. Автобусы имеют низкий уровень пола на задней накопительной площадке и оснащены местами для людей с ограниченными возможностями.

Каждый автобус оборудуют системой «ГЛОНАСС», тремя электронными рейсоуказателями, внутрисалонным табло, автоинформатором и цифровым тахографом.

Общая сумма закупки составила 39,5 миллиона рублей. Одна транспортная единица с учетом скидки по программе субсидирования техники на газомоторном топливе обошлась в 5,6 миллиона рублей.

В автоколонну автобусы поставят до 17 декабря.

27 августа состоится аукцион по закупке еще 32 автобусов большого класса для городского пассажирского автотранспортного предприятия.