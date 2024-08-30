«Дни муниципалитетов» проходят в Брянской области

В проекте «Дни муниципалитетов» приняли участие два района Брянской области. Об этом сообщили в областном правительстве.

Проект «Дни муниципалитетов» стартовал в Брянской области. В его рамках жителей и гостей региона знакомят с культурными, экономическими и социальными заслугами каждого муниципального образования.

Накануне, в Брянске свои площадки открыли Дятьковский район и Жуковский округ. Там прошла дегустация сыров и кондитерских изделий, выставка оптических систем дятьковского предприятия, а также квадроциклов и велосипедов от жуковского веломотозавода. Не обошлось и без дятьковского хрусталя.

А в Городском выставочном зале экспонаты представил Дятьковского краеведческого музея. Жуковский Центр народной культуры и ручного ткачества продемонстрировал гостям искусство ткачества.

Юных посетителей больше всего заинтересовала экспозиция центра «Айти-куб» Дятьковского района. Все желающие могли примерить очки виртуальной реальности и поуправлять техникой.