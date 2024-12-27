Дом для детей-сирот построили в Жуковском районе

Дом на 42 квартиры для детей-сирот построили в Жуковском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор посетил Жуковский район. В деревне Латыши построили трёхэтажный жилой дом. 42 квартиры с индивидуальным отоплением предназначены для детей-сирот.

«Рядом —детский сад-школа, остановка общественного транспорта. Проект получился отличный, спасибо строителям!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Заселить дом планируют в будущем году.