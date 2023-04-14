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Дополнительный общественный транспорт запустят на Пасху в Брянске

2023, 14 апреля 11:32 Общество
Дополнительный общественный транспорт запустят на Пасху в Брянске
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Дополнительные автобусы и троллейбусы будут ходить к церквям на Пасху в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В субботу, 15 апреля, автобусы в областном центре будут работать по расписанию выходного дня. Но для посетителей церквей дополнительно запустят два автобуса на маршрут №25а «Школа №61 – Телецентр».

Время отправления от конечных остановок:

  • «Школа№61»: 13:43, 15:05, 16:28, 18:39, 21:23, 22:10, 23:55, 24:40.
  • «Телецентр» 15:06, 16:35, 17:57, 20:06, 22:41, 23:25, 1-10, 1-55.

В воскресенье,16 апреля также будет работать дополнительный транспорт на маршрутах автобуса: 

  • №10а «Поликлиника БАЗ -пос. Чайковичи»:

Время отправления от «Поликлиника БАЗ» — 11:35, от «Пос. Чайковичи» — 12:15.

  • №16ак «Брянск-2 –ст. Снежетьская»:

Время отправления от «Брянск-2» — 07:45, 08:20, 8:40, 09:15, 09:45, 10:15, 10:40, 11:15, 12:10, 12:40, 13:20, 13:50,

Время отправления от «ст. Снежетьская» — 08:15, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:40, 12:40, 13:10, 13:45 (до школы №28; 14:20 (до школы №28).

  • №19а «Гипермаркет 2х2 – Водозабор» (2 дополнительных автобуса)

Время отправления от «Гипермаркет 2х2» — 9:10, 10:00, 10:40, 11:33, 12:13, 13:03, 13:43, 14:27 (до Хлебокомбината), 15:07 (до Хлебокомбината),

Время отправления от «Водозабор» — 8:20, 9:15, 9:55, 10:45, 11:25, 12:15, 12:55, 13:45, 14:25.

  • №30а «Больница №2 – ул. Чичерина»:

Время отправления от «Больница №2» — 7:30, 8:35, 9:40, 10:50, 11:50, 12:50, 13:46 (до Хлебокомбината),

Время отправления от «ул. Чичерина» — 8:04, 9:03, 10:17, 11:18, 12:18, 13:18.

  • «Брянск 2 — Ковшовка» (10 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 3 минуты)
  • Маршрут «Бежичи (ул. Д. Бедного) – Дарковичи»(15 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).
  •  Маршрут «ЖД вокзал Орджоникидзеград – Дарковичи» (8 автобусов с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).
  • Маршрут «Ул. Никитина — ул. Абашева» (2 автобуса с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).
  •  Маршрут «Ул. Никитина — Мамоново поле» (5 автобусов с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 5 минут).
  • «Больница 2 — Большое Полпино» (4 автобуса с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).
  • «Универсам – Дарковичи» (8 автобусов с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 8 минут).

Кроме того, 16 апреля на троллейбусных маршрутах №6т «10-й микрорайон – Бульвар Щорса» и №12т «Камвольный комбинат – Телецентр» интервал движения составил 15-18 минут.

Для подвоза жителей на службу в Брянский Кафедральный собор в ночь с 15 на 16 апреля будут работать дополнительные троллейбусные рейсы:

  • маршрут «Ул. Горбатова – Юрфак БГУ»: время отправления от остановочного пункта «Ул. Горбатова» — 23:12;
  • маршрут «Телецентр – Юрфак БГУ»: время отправления от остановочного пункта «Телецентр» — 23:17;
  • маршрут «Юрфак БГУ – Центральный рынок»: время отправления от остановочного пункта «Юрфак БГУ» — 23:31.

После окончания службы троллейбусы будут развозить пассажиров по аналогичным маршрутам.

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