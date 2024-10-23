Дорогу Стародуб – Нижнее отремонтировали по нацпроекту

Почти пять километров дороги Стародуб – Нижнее отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок трассы Стародуб – Нижнее в Стародубском муниципальном округе. Подрядная организация АО «Дорожник» обновила 4,6 километра дороги. Там уложили новый асфальт, укрепили обочины, отремонтировали водопропускную трубу и съезды. Также рабочие сделали новые остановочные и посадочные площадки. В завершении на проезжую часть нанесли разметку термопластиком.