Дорожники убирают снежную «кашу» с улиц Брянска

Более четырех тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Брянска за сутки. Об этом рассказали в городской администрации.

Дорожники продолжают уборку улиц областного центра от снежной «каши» и сугробов. За прошедшие сутки коммунальщики вывезли 4634 тонны снега. Также на дороги высыпали 70 тонн пескосоляной смеси.

Ночью уборкой занимались 18 КДМ, 8 погрузчиков, 3 трактора и 10 самосвалов. Только они вывезли 2158 тонн снега.