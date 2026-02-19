Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

Дорожники вывезли 328 тонн снега из Брянска за ночь

2026, 19 февраля 16:31
Дорожники вывезли 328 тонн снега из Брянска за ночь
Дорожники вывезли 328 тонн снега из Брянска за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В круглосуточном режиме специалисты дорожного управления работают в Брянске. Ночью улицы от снега убирали 22 КДМ, тракторы, грейдеры и самосвалы. Они очищали участки с интенсивным движением и маршруты общественного транспорта. За ночь дорожники вывезли 328 тонн снега. 

С утра к работе приступили 73 единицы снегоуборочной техники. 88 человек вручную убирают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

