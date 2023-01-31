Дорожники залатали ямы на тысячи квадратных метров дорог Брянска

За месяц дорожники заделали ямы на тысячи квадратных метров дорог в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске рабочие продолжают устранять дефекты дорожного покрытия с помощью рециклера.Заделывать ямы им можно даже при минусовой температуре.

1 января точечный ремонт проведли на площади свыше 1000 квадратных метров. А за минувшие три дня дорожники отремонтировали около 100 квадратных метров улиц Речной, Тухачевского, Калинина, Красноармейской, проспекта Московского.