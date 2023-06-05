Доску в память о Владиславе Еламкове установили в Брянске

Мемориальную доску в честь военнослужащего Владислава Еламкова установили в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Около школы №33 областного центра собрались глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, депутаты Брянского горсовета Василий Игрунёв и Игорь Болунёв, руководитель комитета семей воинов Отечества Марина Седнева, учащиеся и выпускники, педагоги, юнармейцы и кадеты. В учебном заведении открыли мемориальную доску в память о выпускнике Владиславе Еламкове.

Владислав Еламков родился 15 августа 1989 года. После окончания школы он поступил в Брянское государственное училище олимпийского резерва. В 2009 году ушёл на службу в армию и служил в воздушно-десантных войсках. Владислав участвовал в параде на Красной площади 9 мая 2010 года.

В апреле 2022 года ушёл служить по контракту. 22 октября 2022 года он погиб. Гвардии ефрейтор Владислав Еламков Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.

«Он всегда был для бойцов «старшим братом», стоял за товарищей горой, многим подсказывал, как поступить в той или иной ситуации. Влад и в мирной жизни был настоящей опорой для всех. Он был очень хорошим сыном. Я горжусь им! Спасибо всем, кто пришёл почтить его память», — сказала мама Владислава Алла Еламкова.

Собравшиеся почтили память военного минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.