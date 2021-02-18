Достроить очистные сооружения в Почепе обещают к апрелю

Объект примет стоки как промышленных предприятий, так и жилых домов.

Вчера в состоялось совещание, которое провели депутаты областной Думы Сергей Чесалин и Артем Ашеко, представители администрации Почепа и подрядчика, который строит очистные сооружения в райцентре. Завершение работ и пуск объекта ожидаются в апреле.

В ближайшее время сооружения будут оснащены современной системой многоуровневой очистки с применением инновационных технологий.