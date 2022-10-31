Два автоклуба купят для Брянской области до конца года

Для жителей удалённых сёл Брянской области в этом году купят два автоклуба. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В 2022 году Брянская область получила субсидию на покупку двух автоклубов. Они нужны для выездного концертного обслуживания жителей удаленных сел и деревень. В каждом автоклубе есть раздвижная сцена, экран, световое и звуковое оборудование, а также места для перевозки артистов и для рассадки зрителей.

Торги на закупку уже прошли. Поставщики автоклубов до конца декабря оснастят и машины в Жуковский и Стародубский муниципальные округа.

Автоклубы для муниципальных домов культуры покупают по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура»