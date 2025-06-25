Два беспилотника за ночь сбили военные над Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь со вторника на среду военнослужащие Министерства обороны России обнаружили над Брянской области два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.