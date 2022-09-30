Два брянских проекта благоустройства на селе могут признать лучшими в стране

Чтобы поддержать свои проекты, брянцам достаточно пройти по ссылкам ( Скрябино , Медведово ) и выставить оценки от 1 до 5.

Выставка на вокзале Смоленска расскажет о народных художественных промыслах регионов прохождения МЖД 1 октября на железнодорожном вокзале в Смоленске откроется выставка «Народные художественные промыслы на Московской железной дороге», организованная в рамках Года культурного наследия и приуроченная ко Дню компании ОАО «РЖД». На выставочных стендах, которые будут установлены вдоль прохода в зале ожидания, представлена информация с красочными иллюстрациями об истории возникновения различных народных промыслов на территории регионов прохождения

Движение автомобилей через переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 29 сентября На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются капитальный ремонт железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Обращаем внимание, что на время ремонта с 9:00 до 18:00 29 сентября проезд автотранспорта через указанный переезд будет закрыт. В качестве

В объезд В Смоленске продолжается капительный ремонт Крестовоздвиженского моста. Ход работ на объекте обсудили на совещании в администрации региона, которое провёл с профильными чиновниками губернатор Алексей Островский. Кроме того, глава региона заслушал отчёты об исполнении запланированных на этот год мероприятий, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов в сфере дорожного строительства и ЖКХ. В начале

Эх, прокачусь! На карте Смоленской области появился ещё один скейт-парк. Он получил прописку на ул.Московская в п.Холм-Жирковский и был оборудован в рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Энергия солнца». Ход работ по реконструкции этого общественного пространства проконтролировал губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита в Холм-Жирковский район. «На мой взгляд, получилась отличная площадка! По словам главы района

Квадратные метры для медиков Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц? В последние годы на Смоленщине, как и в большинстве других регионов страны, отмечается серьёзный кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности)