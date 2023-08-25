Два двора отремонтируют в Брянске до понедельника

В Советском районе Брянска ремонт двух дворов должны закончить до понедельника. Об этом сообщили в городской администрации.
По программе «Комфортная городская среда» в Советском районе Брянска в этом году отремонтируют три двора:
— на улице Фокина, 37, 37–а, ул. Пролетарская, 34,
— улице Октябрьская, 40, 42, б-р Гагарина, 22, ул. Горького, 23, 25,
— проспекте Ленина, 24.
Глава Советского района Денис Семенов проверил соблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов. На первых двух объектах работы должны закончится 28 августа.
На улицах Фокина и Пролетарской подрядчик «Молоток» работает по графику и выполнил основной объем. Рабочие устанавливают детскую площадку и высаживают газон.
Работающий во дворе по улице Октябрьской подрядчик попросил главу администрации с помочь привести в порядок гаражи, хозпостройки и фасад дома 23 по улице Горького. Управляющей компании передали 180 кг краски и грунтовки, а также пригнали автовышку.
А во дворе по проспекту Ленина подрядчик «Юамет» затягивает монтаж детской и спортивной площадки. Денис Семенов предупредил представителя организации о недопустимости срыва сроков контракта.
23.08.2023 12:47
За шаг до юбилея
Как отметят 1160-летие Смоленска? Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном
23.08.2023 12:46
От площади до площадок
Какие проекты планируют реализовать в областном центре? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений. О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что
23.08.2023 12:45
Новый учебный год — в новых кабинетах
С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт. Капремонт в гимназии стартовал
23.08.2023 12:43
Что бы почитать?
В Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах в этом году откроются модельные библиотеки. Новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Модернизация этих библиотек по модельному стандарту ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться до начала октября. Как подчеркнул глава региона, при посещении районов, где подобные библиотеки уже появились, он отмечал востребованность таких многофункциональных центров у представителей