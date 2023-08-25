Два двора отремонтируют в Брянске до понедельника

В Советском районе Брянска ремонт двух дворов должны закончить до понедельника. Об этом сообщили в городской администрации.

По программе «Комфортная городская среда» в Советском районе Брянска в этом году отремонтируют три двора:

— на улице Фокина, 37, 37–а, ул. Пролетарская, 34,

— улице Октябрьская, 40, 42, б-р Гагарина, 22, ул. Горького, 23, 25,

— проспекте Ленина, 24.

Глава Советского района Денис Семенов проверил соблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов. На первых двух объектах работы должны закончится 28 августа.

На улицах Фокина и Пролетарской подрядчик «Молоток» работает по графику и выполнил основной объем. Рабочие устанавливают детскую площадку и высаживают газон.

Работающий во дворе по улице Октябрьской подрядчик попросил главу администрации с помочь привести в порядок гаражи, хозпостройки и фасад дома 23 по улице Горького. Управляющей компании передали 180 кг краски и грунтовки, а также пригнали автовышку.

А во дворе по проспекту Ленина подрядчик «Юамет» затягивает монтаж детской и спортивной площадки. Денис Семенов предупредил представителя организации о недопустимости срыва сроков контракта.