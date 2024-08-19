Два километра трассы в Суражском районе отремонтировали по нацпроекту

Два километра трассы «Сураж — Гордеевка» в Суражском районе отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Суражском районе завершился капитальный ремонт автомобильной дороги «Сураж — Гордеевка». Подрядная организация АО «Брянскавтодор» привела в порядок два километра трассы. Рабочие убрали старое покрытие и уложили новый асфальт. Также они укрепили обочины, отремонтировали остановки и заменили водопропускную трубу.

В завершении ремонта на проезжую часть специалисты нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской и поставили новые знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».