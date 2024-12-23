Два новых пункта весогабаритного контроля установили на брянских трассах в Брянском и Севском районах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» новые автоматические пункты весогабаритного контроля появились на Северо — Западный обходе Брянска в Брянском районе и трассе «Украина» — Суземка в Севском районе. Систему установили специалисты ПАО «Ростелеком». Она работает в тестовом режиме.

Пункт весогабаритного контроля нужен, чтобы взвешивать и определять параметры автомобилей без их остановки. Такое она измеряет скорость движения и идентифицирует регистрационные знаки.