Два жителя Брянска за аморальное видео получат до шести лет тюрьмы

Об этом сообщила 1 июля пресс-служба областного УМВД.

Как рассказывают сотрудники ведомства, в начале 2020 года 19-летний житель Брянска и его 20-летний приятель сняли видео, содержание которого настолько аморальное, что на «блогеров» завели уголовное дело. Запрещенный ролик они опубликовали на одном из популярных видеохостингов, а также на своих страницах в социальной сети.

В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд. За съемку и публикацию запрещенного контента молодые люди могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.