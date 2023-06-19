Двадцатиметровый тополь срубили в Брянске

С утра 19 июня на участке от улиц Речная до улицы Академика Королева перекрыли движение автомобилей. Возле железнодорожного переезда станции Мальцевской на бульваре Щорса муниципальное дорожное управление убирали старый двадцатиметровый тополь. Рабочие справились за 4 часа. Порубочные остатки дерева увезли на мусорный полигон. Движение автомобилей открыли.

В Международный день привлечения внимания на железнодорожных переездах в Смоленской области проходят профилактические акции В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 15 июня, на переездах в Смоленской области железнодорожники напоминают водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также принимают участие сотрудники ГИБДД, Ространснадзора, местных администраций и транспортных предприятий. Работники МЖД вручат более 1 тыс.

В память о подвиге партизан В Рославльском районе отреставрировали обелиск. Деревня Жарынь входит в состав Пригорьевского сельского поселения Рославльского района. Сегодня в ней проживают 430 человек. В историю это место вошло благодаря подвигу советских граждан во время Великой Отечественной войны. Подвиг 1-й Клетнянской бригады 1 сентября 1943 года в селе Жарынь партизаны 1-й Клетнянской бригады разгромили немецко-фашистский гарнизон. Были убиты 500

Позвали на сбор В областном центре открылся спортивный лагерь для детей. В Смоленске прошёл учебно-тренировочный сбор «Атомная энергия спорта». Главная цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни в городах-спутниках АЭС. Не только баскетбол Спортивное мероприятие объединило более 350 ребят из 11 российских городов, в том числе Энергодара Запорожской области. «Мы старались приехать сюда, чтобы показать лицо нашего города. Считаю,

Решения на местах Каких изменений ждать в Ершичском районе? Врио губернатора Василий Анохин продолжает посещать с рабочими визитами муниципалитеты области и проводить встречи с гражданами. На прошлой неделе состоялась встреча с жителями Ершичского района. Её участниками стали более 250 человек. В ходе общения поднимались самые важные для муниципалитета вопросы — дефицит медицинских кадров, ремонт дорог, благо-устройство и работа

Праздник в интерактиве В сентябре этого года мы будем отмечать 1160-летие со дня основания Смоленска и 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Необходимые приготовления к торжествам уже начались. На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Напомним, что оргкомитет был создан по инициативе главы региона, и в