Две мемориальные доски открыли в брянской школе

Память погибших военных увековечили в школе №46 в Володарском районе. О церемонии рассказали в горадминистрации.

Две мемориальные доски в честь бывших выпускников Брянска Ярослав Болгов и Александр Ипатов открыли на здании школы №46.

Право открыть мемориальные доски предоставили маме Александра Ипатова — Ольге и дяде Ярослава Буданова — Вадиму, а также директору школы №46 Екатерине Перепечко. В память о военных объявили минуту молчания. К фотографиям Ярослава и Александра участники митинга возложили десятки гвоздик.

Александр Ипатов служил в железнодорожных войсках. Под Харьковом он участвовал в восстановлении дорог, железнодорожных путей и мостов. Рядовой погиб 17 июля этого года. Он награждён орденом Мужества посмертно.

Ярослав Болгов служил младшим командиром инженерно-саперного подразделения гвардейского танкового полка. Сержант погиб 20 мая в Харьковской области.